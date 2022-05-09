Один из фанатов «Спартака» рассказал о ДТП в Челябинской области

По словам очевидца, автобус несколько раз перевернулся и оказался в кювете. Болельщики вышли наружу и увидели, что один из пассажиров зажат. Он был еще жив. Его и двух других пострадавших доставили в больницу, сейчас они находятся в реанимационном отделении. Один из фанатов, 54-летний мужчина, скончался на месте.