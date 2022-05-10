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Posted 10 мая 2022, 12:00

Published 10 мая 2022, 12:00

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Из-за природных пожаров свердловские трассы находятся в дыму

10 мая 2022, 12:00
В Свердловской области наблюдалось 9 пожаров, 5 из которых к настоящему моменту удалось потушить.

На территории всех Свердловской области в последние дни наблюдается множество природных пожаров. О них разным СМИ и в соцсетях сообщают очевидцы событий.

К примеру, изданию Е1 со слов очевидцев стало известно, что в дыму находится Серовский тракт, а также Тюменский. Еще пожар наблюдается в области поселка Косулино. Там дымом заволокло участок трассы.

По информации регионального департамента лесного хозяйства, в области сейчас бушую девять природных пожаров. Пять из них уже потушили. Задействованы спасатели и спецмашины.

Отмечается, что рассказать о пожаре можно в мобильном приложении «Берегите лес».

#Происшествия#Пожар#Пожары в Свердловской области
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