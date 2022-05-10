Из-за природных пожаров свердловские трассы находятся в дыму

Posted 10 мая 2022, 12:00
Published 10 мая 2022, 12:00
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
На территории всех Свердловской области в последние дни наблюдается множество природных пожаров. О них разным СМИ и в соцсетях сообщают очевидцы событий.
К примеру, изданию Е1 со слов очевидцев стало известно, что в дыму находится Серовский тракт, а также Тюменский. Еще пожар наблюдается в области поселка Косулино. Там дымом заволокло участок трассы.
По информации регионального департамента лесного хозяйства, в области сейчас бушую девять природных пожаров. Пять из них уже потушили. Задействованы спасатели и спецмашины.
Отмечается, что рассказать о пожаре можно в мобильном приложении «Берегите лес».