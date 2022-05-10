Нижний Тагил и пригород окутал смог и запах гари

Пришли с ребенком с улицы, гуляли около часа, чуть не задохнулись. Небо затянуло дымкой, из-за этого почти не было видно солнца. Вся одежда пропахла запахом гари и покрылась пылью от сильного ветра. Пришлось закрывать все окна,рассказала тагильчанка с Выи.