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Posted 12 мая 2022, 05:00

Published 12 мая 2022, 05:00

Modified 29 ноября, 18:26

Updated 29 ноября, 18:26

Юные тагильчане могут поучаствовать в прослушиваниях для ГИТИСа

12 мая 2022, 05:00
19 и 20 мая для 17-18-летних тагильчан состоятся прослушивания для поступления в ГИТИС.

Юные тагильчане, желающие стать актерами, могут поучаствовать в прослушиваниях для ГИТИСа. Прослушивания состоялся 19 и 20 мая в дистанционном формате. Кастинги организовала компания МТС в рамках своего творческого проекта «Поколение М».

Большим заблуждением является мнение, что звёзды театра и кино рождаются только на арбатских переулках или в домах на Тверской. Все годы главной кузницей актёрских кадров являлась российская глубинка. И Урал, в частности Свердловска область, тому подтверждение. Российскую сцену украсили наши земляки, такие как Александр Демьяненко, Маргарита Терехова, Константин Юшкевич, Владимир Гастюхин,сообщил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Участвовать могут ученики и выпускники музыкальных школ, кружков и студий в возрасте от 17 до 18 лет. На прослушивании нужно будет прочитать стихотворение, отрывок из прозы и басню, - тоже, что и при поступлении в любые другие актерские вузы.

Также для 11-классников педагоги ГИТИСа проведут профориентационный мастер-класс. А прослушивания на актерский факультет ГИТИСа проведет педагог, актер театра и кино Алексей Калинин. Подать заявку на предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИС (регионы Урала) можно на сайте timepad.ru. Количество мест ограничено.

#Общество#Нижний Тагил#Артисты#Кастинг
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