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Posted 13 мая 2022, 09:07

Published 13 мая 2022, 09:07

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Мужа пропавшей молодой мамы в Екатеринбурге проверили на полиграфе

Мужа пропавшей молодой мамы в Екатеринбурге проверили на полиграфе

13 мая 2022, 09:07
Фото: 1MI.
Проверку на полиграфе прошел муж пропавшей молодой мамы Кристины Кель из Екатеринбурга. Он также был допрошен следователями.

На данный момент результаты проверки ему не были предоставлены. По его словам, он заранее знает, какие будут результаты и надо продолжать поиски.

Илья отмечает, что на данный момент нет ни одной зацепки. Он уверен, что с Кристиной что-то случилось, так как она бы не стала звонить 18 раз, если бы просто планировала уйти из дома.

Где можно найти жену Илья не знает. Поиски ведутся полицией и волонтерами. Сам мужчина находится дома и ухаживает за семимесячным ребенком, пишет Е1.

Напомним, Кристина Кель пропала 9 мая. Поздно вечером она отправилась за газировкой и оставила записку супругу. Однако до магазина девушка не дошла. С ее телефона было совершено несколько вызовов, однако потом мобильный стал недоступен.

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Пропавшие#Екатеринбург
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