Мужа пропавшей молодой мамы в Екатеринбурге проверили на полиграфе

Posted 13 мая 2022, 09:07
Published 13 мая 2022, 09:07
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
На данный момент результаты проверки ему не были предоставлены. По его словам, он заранее знает, какие будут результаты и надо продолжать поиски.
Илья отмечает, что на данный момент нет ни одной зацепки. Он уверен, что с Кристиной что-то случилось, так как она бы не стала звонить 18 раз, если бы просто планировала уйти из дома.
Где можно найти жену Илья не знает. Поиски ведутся полицией и волонтерами. Сам мужчина находится дома и ухаживает за семимесячным ребенком, пишет Е1.
Напомним, Кристина Кель пропала 9 мая. Поздно вечером она отправилась за газировкой и оставила записку супругу. Однако до магазина девушка не дошла. С ее телефона было совершено несколько вызовов, однако потом мобильный стал недоступен.