Пенсионер шел по встречной полосе трассы в Кушве и погиб под колесами УАЗа

В Кушве сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Водитель на автомобиле УАЗ сбил пешехода 1954 года рождения, который шел по середине проезжей части навстречу машинам в темное время суток. Пешеход скончался на месте, не дождавшись медиков.