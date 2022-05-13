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Posted 13 мая 2022, 06:14

Published 13 мая 2022, 06:14

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Пенсионер шел по встречной полосе трассы в Кушве и погиб под колесами УАЗа

13 мая 2022, 06:14
В Кушве водитель насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу в темное время суток по встречной полосе.

В Кушве сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Водитель на автомобиле УАЗ сбил пешехода 1954 года рождения, который шел по середине проезжей части навстречу машинам в темное время суток. Пешеход скончался на месте, не дождавшись медиков.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О пешеходах, находящихся на дороге, нужно сообщать в полицию или по телефону 112.

#Происшествия#Кушва#ДТП
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