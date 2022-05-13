Пенсионер шел по встречной полосе трассы в Кушве и погиб под колесами УАЗа

Posted 13 мая 2022, 06:14
Published 13 мая 2022, 06:14
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
В Кушве сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Водитель на автомобиле УАЗ сбил пешехода 1954 года рождения, который шел по середине проезжей части навстречу машинам в темное время суток. Пешеход скончался на месте, не дождавшись медиков.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О пешеходах, находящихся на дороге, нужно сообщать в полицию или по телефону 112.