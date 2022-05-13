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Posted 13 мая 2022, 06:16

Published 13 мая 2022, 06:16

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Во время спецоперации на Украине погиб 34-летний десантник из Краснотурьинска

Во время спецоперации на Украине погиб 34-летний десантник из Краснотурьинска

13 мая 2022, 06:16
Фото: 1MI.
34-летний Андрей Зайцев из поселка Рудничный Краснотурьинского ГО служил по контракту в Воздушно-десантных войсках.

Андрей Зайцев погиб при выполнении служебного долга во время спецоперации России на Украине, сообщает газета «Заря Урала». Информация о смерти военнослужащего стала известна 13 мая.

Прощание с Андреем Зайцевым состоится 15 мая 2022 года во дворце культуры «Горняк» в поселке Рудничный, где ранее проживал погибший. У военного остались жена и дочь.

Напомним, 22 апреля от сильных ожогов, полученных во время спецоперации на Украине, скончался 21-летний уроженец поселка Лобва Александр Черезов.

#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Краснотурьинск#Контрактники#Военный
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