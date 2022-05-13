Во время спецоперации на Украине погиб 34-летний десантник из Краснотурьинска

Posted 13 мая 2022, 06:16
Published 13 мая 2022, 06:16
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Андрей Зайцев погиб при выполнении служебного долга во время спецоперации России на Украине, сообщает газета «Заря Урала». Информация о смерти военнослужащего стала известна 13 мая.
Прощание с Андреем Зайцевым состоится 15 мая 2022 года во дворце культуры «Горняк» в поселке Рудничный, где ранее проживал погибший. У военного остались жена и дочь.
Напомним, 22 апреля от сильных ожогов, полученных во время спецоперации на Украине, скончался 21-летний уроженец поселка Лобва Александр Черезов.