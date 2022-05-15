Водитель автобуса из Нижнего Тагила нахамил пассажирам по пути в Верхнюю Салду

Posted 15 мая 2022, 06:45
Published 15 мая 2022, 06:45
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Инцидент произошел накануне днем, 14 мая, на маршруте 109 «Нижний Тагил — Верхняя Салда». О происшествии рассказал подписчик новостного портала «ВСалде». По словам мужчины, водитель грубо разговаривал с пассажирами из-за их нежелания проходить в хвостовую часть автобуса.
Водитель совершенно хамским образом требовал продвинуться в конец, а двигаться было некуда,поделились подписчики.
Пассажиры добавили, что водитель вступил в словесную перепалку с одним из своих клиентов, а в итоге и вовсе назвал себя «хозяином автобуса». В итоге управлявший общественным транспортом свердловчанин в отместку собеседнику редакции не стал открывать заднюю дверь и предложил пробираться к выходу на остановке через переполненный салон.