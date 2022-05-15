Водитель автобуса из Нижнего Тагила нахамил пассажирам по пути в Верхнюю Салду

Пассажиры добавили, что водитель вступил в словесную перепалку с одним из своих клиентов, а в итоге и вовсе назвал себя «хозяином автобуса». В итоге управлявший общественным транспортом свердловчанин в отместку собеседнику редакции не стал открывать заднюю дверь и предложил пробираться к выходу на остановке через переполненный салон.