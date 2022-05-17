Родителям валявшейся в грязи пьяной 12-летней тагильчанки грозит штраф

Напомним, вечером 24 апреля в одном и дворов на Вые в Нижнем Тагиле собралась толпа нетрезвых подростков. Одна из девочек была в таком состоянии, что валялась на земле в грязи и даже не могла встать, при этом она громко громко кричала, чтобы никто ничего не говорил родителям. Так как друзья в течение длительного времени ничего не могли сделать, жителям дома пришлось вызывать скорую помощь. 12-летняя школьница была госпитализирована.