СК РФ прокомментировал преступление с похищением жителя Екатеринбурга

Как сообщает «КП-Екатеринбург», представители СК РФ заявили, что подозреваемые Алексей Зверев, 35-летний тренер Важи Гамоян и 21-летний Георгий Майсурядзе были арестованы Отмечается, что они удерживали его в квартире и угрожали физической расправой, демонстрируя оружие.