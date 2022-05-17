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Posted 17 мая 2022,, 09:14

Published 17 мая 2022,, 09:14

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

СК РФ прокомментировал преступление с похищением жителя Екатеринбурга

17 мая 2022, 09:14
Следственный комитет РФ выступил с официальным заявлением по факту похищения Сеймура Исраилова, которого с 5 по 11 мая удерживали в съемной квартире в «Клевер парке».

Как сообщает «КП-Екатеринбург», представители СК РФ заявили, что подозреваемые Алексей Зверев, 35-летний тренер Важи Гамоян и 21-летний Георгий Майсурядзе были арестованы Отмечается, что они удерживали его в квартире и угрожали физической расправой, демонстрируя оружие.

Поводом для разборок послужил долг в 3,5 миллиона рублей, которые Исраилов занял у Зверева.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

#Общество
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