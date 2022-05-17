СК РФ прокомментировал преступление с похищением жителя Екатеринбурга

Posted 17 мая 2022,, 09:14
Published 17 мая 2022,, 09:14
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает «КП-Екатеринбург», представители СК РФ заявили, что подозреваемые Алексей Зверев, 35-летний тренер Важи Гамоян и 21-летний Георгий Майсурядзе были арестованы Отмечается, что они удерживали его в квартире и угрожали физической расправой, демонстрируя оружие.
Поводом для разборок послужил долг в 3,5 миллиона рублей, которые Исраилов занял у Зверева.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.