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Posted 18 мая 2022, 11:45

Published 18 мая 2022, 11:45

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

«Чтобы в День города эту разруху не видели»: Старков о мосте на Циолковского в Тагиле

18 мая 2022, 11:45
Сюжет
Касается каждого
Министр транспорта Свердловской области Василий Старков дал «Уралстроймонтажу» 20 дней, чтобы войти в график работ и показать динамику по ремонту моста по Циолковского в Нижнем Тагиле. В противном случае контракт будет разорван.

По словам Василия Старкова, подрядчик говорил о влиянии на график работ инфляции и некоторых неточностей в проекте, однако это не является оправданием для подрядчика ООО «Уралстроймонтаж».

Я вижу, что на этом объекте практически отсутствует техника. Она работает не семь дней в неделю в три смены, а как-то эпизодически появляется. Я проезжал и неофициально: техники на дороге нет. Подрядчик должен нарастить здесь количество и техники, и людей. С учетом отставания — уже должно быть троекратное ускорение, пояснил журналисту TagilCity.ru министр транспорта Свердловской области.

Он отметил, что если УСМ не войдет в график работ, то будет рекомендовано расторжение контракта и подключение другого единственного подрядчика, который сможет довести объект до логического завершения и ввести его в эксплуатацию.

Чтобы мы на День города эту разруху не видели! Здесь будет проводиться постоянный еженедельный контроль, заявил Василий Старков.

Информацию о расторжении контракта в случае невыполнения поставленных задач подтвердил замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Нижнего Тагила Егор Копысов.

Претензии к тому, что данный путепровод должен у нас быть завершен и заново введен в эксплуатацию 1 июля 2022 года в соответствии с графиком, который подписан между заказчиком и подрядной организацией, пояснил чиновник.

Напомним, директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко заявил, что работы по реконструкции моста на Циолковского будут закончены в конце июля, так как поменялся график. Однако в мэрии Нижнего Тагила опровергли эту информацию.

#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Мост на Циолковского#ООО Уралстроймонтаж#Путепровод
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