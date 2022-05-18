Posted 18 мая 2022, 06:47
Published 18 мая 2022, 06:47
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
В Екатеринбурге полуголый дебошир прыгал по машинам. ЧП произошло 17 мая во дворе на улице Постовского, 16-16а, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Очевидцы сообщают, что мужчина находился в невменяемом состоянии. Помимо того, что он бегал почти голым, также приставал к детям и прыгал по машинам, успев их помять.
На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Мужчину 1987 года рождения передали медикам, которые отвезли его в больницу. Проводится проверка.