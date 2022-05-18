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Posted 18 мая 2022, 06:47

Published 18 мая 2022, 06:47

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

В Екатеринбурге полуголый дебошир прыгал по машинам

18 мая 2022, 06:47
Полуголый житель Екатеринбурга прыгал по крышам машин и приставал к детям. Утихомирить его удалось только Росгвардии.

В Екатеринбурге полуголый дебошир прыгал по машинам. ЧП произошло 17 мая во дворе на улице Постовского, 16-16а, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Очевидцы сообщают, что мужчина находился в невменяемом состоянии. Помимо того, что он бегал почти голым, также приставал к детям и прыгал по машинам, успев их помять.

На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Мужчину 1987 года рождения передали медикам, которые отвезли его в больницу. Проводится проверка.

#Происшествия#Новости УрФО#Дебошир
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