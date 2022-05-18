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Posted 18 мая 2022, 12:56

Published 18 мая 2022, 12:56

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

В России из-за жары возможно появление лихорадки Западного Нила

В России из-за жары возможно появление лихорадки Западного Нила

18 мая 2022, 12:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Роспотребнадзоре допустили появление лихорадки Западного Нила из-за жары в текущем году.

Как пишет 360tv.ru, в 2022 году в Российской Федерации ожидается повышение температуры воздуха выше климатической нормы. В связи с этим на юге и в центре европейской части государства, а также в Западной Сибири и в южной части Урала Роспотребнадзор допускает появление лихорадки Западного Нила. Заболевание переносится комарами и некоторыми видами клещей. У большинства пациентов оно протекает бессимптомно. В некоторых случаях возможно повышение температуры тела.

#Общество
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