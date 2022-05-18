В России из-за жары возможно появление лихорадки Западного Нила

Как пишет 360tv.ru, в 2022 году в Российской Федерации ожидается повышение температуры воздуха выше климатической нормы. В связи с этим на юге и в центре европейской части государства, а также в Западной Сибири и в южной части Урала Роспотребнадзор допускает появление лихорадки Западного Нила. Заболевание переносится комарами и некоторыми видами клещей. У большинства пациентов оно протекает бессимптомно. В некоторых случаях возможно повышение температуры тела.