Екатеринбурженку дважды укусила гадюка

Posted 19 мая 2022, 12:45
Published 19 мая 2022, 12:45
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
На Урале проснулись гадюки. На жительницу Екатеринбурга уже напали дважды - в городском парке, пишет Е1.
Девушка с семьей поехала на шашлыки на Калиновские разрезы. Гадюка укусила ее, когда та находилась возле беседки. После этого девушку сильно «раздуло». Она испугалась, что умрет, Ведь через 20 минут после произошедшего она испытала проблемы с дыханием.
Екатеринбурженка успела приехать в травмпункт, где ей дали выпить антигистаминный препарат. Оттуда пациентку повезли в токсикоцентр. У девушки горели уши, также ее тошнило.
Далее сутки девушка находилась реанимации под капельницей, а затем 4 дня провела в обычной больничной палате.
Медики сообщают, что после таких ситуаций нужно немедленно промыть место укуса проточной водой, выпить любой обезболивающий препарат. Если укус был в ногу, на нее нельзя наступать. А самое важное – быстро доехать до госпиталя.