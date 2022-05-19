Эксплуатация сверх меры илонакопителя в Перми может привести к экокатастрофе

Как сообщает properm.ru, илонакопитель “Новогора” эксплуатируется уже сорок лет - его ввели в эксплуатацию в 1982 году. Проектная мощность объекта составляет 1 650 000 кубометров, и на сегодняшний день эксплуатационный ресурс исчерпан. По данным "Новогора" из одного источника, ежедневно объем накапливаемых отходов с биологических очистных сооружений составляет двести одиннадцать кубических метров, а по информации компании из другого - двести пятьдесят два кубометра.