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Posted 19 мая 2022, 06:18

Published 19 мая 2022, 06:18

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Стало известно состояние спасенных из-под земли рабочих в Нижнем Тагиле

19 мая 2022, 06:18
Двоих жителей Валегина Бора в Нижнем Тагиле засыпало землей во время работ в котловане. В результате оба получили переломы ног.

Их жизни на данный момент ничего не угрожает, сообщили TagilCity.ru в Центре защиты населения.

По словам руководителя центра Сергея Коперкина, мужчины решили самостоятельно провести работы в котловане, нарушив технику безопасности. Ранее они обращались в ООО «Водоканал-НТ», однако данная компания не имеет права выполнять работы на этом объекте.

В пресс-службе ООО «Водоканал-НТ» TagilCity.ru пояснили, что на балансе компании сети, на которых проводились работы, не стоят.

Плата с жителей взимается только за поставку ресурса, но не за обслуживание сети. Сеть частная и собственники сами должны ремонтировать водовод в соответствии с соблюдением техники безопасности при работе в котлованах, сообщили в ООО «Водоканал-НТ».

Напомним, двое мужчин оказались засыпаны землей в котловане 18 мая. Они проводили работы в частном секторе на улице Киевская. Спасатели достали пострадавших при помощи специального снаряжения и передали сотрудникам скорой помощи.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ООО "Водоканал-НТ"#Земля
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