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Posted 20 мая 2022, 10:46

Published 20 мая 2022, 10:46

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Пострадавших от рук вымогателей в ТЦ Екатеринбурга разыскивает полиция

20 мая 2022, 10:46
В Екатеринбурге правоохранители разыскивают жертв аферистов, вымогающих деньги и имущество.

Екатеринбургские следователи ищут пострадавших от рук пяти парней из-за вымогательства денег и имущества, угрожая насилием.

Юношей обвиняют по п.а ч.2 ст.163 УК РФ. Предполагается, что вымогательство было совершено группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, ЧП произошло в ТЦ на ул. 8 Марта в Екатеринбурге. Сейчас мужчины под стражей. Всех тех, кто пострадал от противоправных действий задержанных лиц, просят позвонить по тел.: 8(343)261-11-13.

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#Происшествия#Новости УрФО#Вымогательство
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