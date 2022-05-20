Пострадавших от рук вымогателей в ТЦ Екатеринбурга разыскивает полиция

По данным следствия, ЧП произошло в ТЦ на ул. 8 Марта в Екатеринбурге. Сейчас мужчины под стражей. Всех тех, кто пострадал от противоправных действий задержанных лиц, просят позвонить по тел.: 8(343)261-11-13.