Пострадавших от рук вымогателей в ТЦ Екатеринбурга разыскивает полиция

Posted 20 мая 2022, 10:46
Published 20 мая 2022, 10:46
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Екатеринбургские следователи ищут пострадавших от рук пяти парней из-за вымогательства денег и имущества, угрожая насилием.
Юношей обвиняют по п.а ч.2 ст.163 УК РФ. Предполагается, что вымогательство было совершено группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, ЧП произошло в ТЦ на ул. 8 Марта в Екатеринбурге. Сейчас мужчины под стражей. Всех тех, кто пострадал от противоправных действий задержанных лиц, просят позвонить по тел.: 8(343)261-11-13.