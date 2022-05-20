В Верхней Салде женщина украла чужой пакет с продуктами

Posted 20 мая 2022, 08:38
Published 20 мая 2022, 08:38
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
В Верхней Салде у женщины украли пакет с едой, оставленный в ячейке хранения в супермаркете. Кадры с места происшествия попали в сеть.
Судя по видео, некая женщина худощавого телосложения подошла к ячейкам и сделала вид, будто кладет собственные в камеру хранения. Однако далее вместе со своей сумкой она забрала и пакет и чужими продуктами, переложив их в другую ячейку.
Спустя время женщина вернулась за краденой едой и забрала ее домой.