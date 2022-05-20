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Posted 20 мая 2022, 08:38

Published 20 мая 2022, 08:38

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

В Верхней Салде женщина украла чужой пакет с продуктами

20 мая 2022, 08:38
В Верхней Салде покупательница магазина вместе со своей покупкой домой забрала чужую.

В Верхней Салде у женщины украли пакет с едой, оставленный в ячейке хранения в супермаркете. Кадры с места происшествия попали в сеть.

Судя по видео, некая женщина худощавого телосложения подошла к ячейкам и сделала вид, будто кладет собственные в камеру хранения. Однако далее вместе со своей сумкой она забрала и пакет и чужими продуктами, переложив их в другую ячейку.

Спустя время женщина вернулась за краденой едой и забрала ее домой.

#Верхняя и Нижняя Салда#Кража
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