Депутат ГД Буцкая прокомментировала идею о предоставлении отцам оплачиваемого отпуска

Posted 23 мая 2022,, 13:22
Published 23 мая 2022,, 13:22
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
По словам депутата, эта инициатива обсуждается давно, сегодня есть возможность отцам взять пятидневный отпуск, чтобы сопровождать супругу при родах, однако только лишь за свой счет, передает NEWS.ru.
Буцкая выразила непонимание, почему речь идет именно о пяти днях. Она считает, что на это нужны обоснования, поскольку роженица может все эти пять дней лежать после кесарева в роддоме, у неё и малыша будет всё хорошо, и папа будет вечером привозить, условно, подгузники.