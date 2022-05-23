Депутат ГД Буцкая прокомментировала идею о предоставлении отцам оплачиваемого отпуска

Буцкая выразила непонимание, почему речь идет именно о пяти днях. Она считает, что на это нужны обоснования, поскольку роженица может все эти пять дней лежать после кесарева в роддоме, у неё и малыша будет всё хорошо, и папа будет вечером привозить, условно, подгузники.