tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2022, 10:39

Published 23 мая 2022, 10:39

Modified 29 ноября 2024, 18:39

Updated 29 ноября 2024, 18:39

Екатеринбуржец избил мужчину в парке и изнасиловал его девушку

Екатеринбуржец избил мужчину в парке и изнасиловал его девушку

23 мая 2022, 10:39
Фото: 1 MI.
Тридцатидвухлетний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении изнасилования.

Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга предъявил обвинения в нас насильственных действий сексуального характера местному жителю.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина неоднократно судим за кражи. По данным следствия, на этот раз рецидивист в парке уральской столицы избил молодого человека и изнасиловал его 22-летнюю девушку.

Сотрудники СК России совместно с оперативниками нашли и задержали предполагаемого преступника в городе Полевский. Сейчас ведется сбор доказательной базы, сообщают в СКР по Свердловской области.

Уже изъят ряд вещественных доказательств, включая биологические следы нападавшего, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

#Происшествия#Новости УрФО#Избиение#Изнасилование#Задержание#Арест#Рецидивист#Преступления#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика