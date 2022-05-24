Свердловчанин во сне зарезал родственницу возлюбленной

По версии следствия, чуть меньше года назад подозреваемый вместе с сожительницей, её братом и его женой отправились на дачу, чтобы отметить окончание летнего сезона. Там на троих они выпили 8 литров самогона и легли спать. Ночью подозреваемый проснулся, взял нож и зарезал жену брата своей сожительницы. Он нанёс ей 4 удара ножом в область лица, груди и плеча. Женщина скончалась на месте.