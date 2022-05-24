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Posted 24 мая 2022, 06:23

Published 24 мая 2022, 06:23

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Свердловчанин во сне зарезал родственницу возлюбленной

Свердловчанин во сне зарезал родственницу возлюбленной

24 мая 2022, 06:23
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области во сне зарезал человека.

Прокуратура Свердловской области для 63-летнего жителя посёлка Сосновый Бор добивается принудительного лечения, пишет портал E1.

Медики обнаружили у него психическое расстройство – патологическое просоночное состояние. Иными словами, убийца не осознавал, что делает во сне.

По версии следствия, чуть меньше года назад подозреваемый вместе с сожительницей, её братом и его женой отправились на дачу, чтобы отметить окончание летнего сезона. Там на троих они выпили 8 литров самогона и легли спать. Ночью подозреваемый проснулся, взял нож и зарезал жену брата своей сожительницы. Он нанёс ей 4 удара ножом в область лица, груди и плеча. Женщина скончалась на месте.

#Происшествия#Новости УрФО#Прокуратура#Психическое расстройство#Убийство#Криминал
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