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Posted 24 мая 2022, 02:04

Published 24 мая 2022, 02:04

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

У подростка остановилось сердце в школе Южноуральска

У подростка остановилось сердце в школе Южноуральска

24 мая 2022, 02:04
Фото: 1MI.
Учитель ОБЖ Константин Пугач в Южноуральске Челябинской области оказал экстренную первую помощь школьнику, потерявшему сознание.

Пятиклассник, спускаясь по лестнице, упал в обморок и ударился затылком о ступень. Сердце ребенка перестало биться. На место происшествия быстро подоспел Константин Пугач и сделал мальчику искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Благодаря действиям учителя, ребенок пришел в сознание. А прибывшая следом бригада «скорой» госпитализировала его. Мальчик, спасенный учителем, ранее работавшим в правоохранительных органах, уже выписан из больницы. Его здоровью ничего не угрожает.

В мэрии Южноуральска решили премировать 40-летнего педагога. Вероятно, грамоту и подарок герою вручат на открытии военно-полевых сборов для подростков допризывного возраста, сообщает «Российская газета».

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#Происшествия#Новости УрФО#Школа#Спасение#Сердце#Обморок
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