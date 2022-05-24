У подростка остановилось сердце в школе Южноуральска

Posted 24 мая 2022, 02:04
Published 24 мая 2022, 02:04
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Пятиклассник, спускаясь по лестнице, упал в обморок и ударился затылком о ступень. Сердце ребенка перестало биться. На место происшествия быстро подоспел Константин Пугач и сделал мальчику искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Благодаря действиям учителя, ребенок пришел в сознание. А прибывшая следом бригада «скорой» госпитализировала его. Мальчик, спасенный учителем, ранее работавшим в правоохранительных органах, уже выписан из больницы. Его здоровью ничего не угрожает.
В мэрии Южноуральска решили премировать 40-летнего педагога. Вероятно, грамоту и подарок герою вручат на открытии военно-полевых сборов для подростков допризывного возраста, сообщает «Российская газета».