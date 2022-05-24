Убивший товарища шваброй и смесителем рецидивист осужден в Свердловской области

Posted 24 мая 2022, 11:43
Published 24 мая 2022, 11:43
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
Трагическое событие случилось в прошлом октябре. На почве ревности на тот момент недавно вышедший из тюрьмы Юлдашев набросился на своего приятеля и нанес ему десятки ударов кулаками и металлическими предметами. Раненый погиб от нанесенных ему травм.
Убийца сам вызвал полицию спустя двое суток и чистосердечно признался в произошедшем. Ближайшие одиннадцать с половиной лет преступник проведет в колонии особого режима.