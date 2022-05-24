Убивший товарища шваброй и смесителем рецидивист осужден в Свердловской области

Трагическое событие случилось в прошлом октябре. На почве ревности на тот момент недавно вышедший из тюрьмы Юлдашев набросился на своего приятеля и нанес ему десятки ударов кулаками и металлическими предметами. Раненый погиб от нанесенных ему травм.