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Posted 24 мая 2022, 11:43

Published 24 мая 2022, 11:43

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Убивший товарища шваброй и смесителем рецидивист осужден в Свердловской области

Убивший товарища шваброй и смесителем рецидивист осужден в Свердловской области

24 мая 2022, 11:43
Фото: 1MI.
На 11,5 лет в колонию суд города Березовский отправил 33-летнего рецидивиста из Асбеста Артура Юлдашева, нанесшего знакомому летальные побои.

Трагическое событие случилось в прошлом октябре. На почве ревности на тот момент недавно вышедший из тюрьмы Юлдашев набросился на своего приятеля и нанес ему десятки ударов кулаками и металлическими предметами. Раненый погиб от нанесенных ему травм.

Убийца сам вызвал полицию спустя двое суток и чистосердечно признался в произошедшем. Ближайшие одиннадцать с половиной лет преступник проведет в колонии особого режима.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Убийство#Криминал#Преступление#Тюрьма#Рецидивист
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