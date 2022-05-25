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Posted 25 мая 2022, 05:56

Published 25 мая 2022, 05:56

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

«Лада» улетела с дороги на ул. Кувшинской в Нижнем Тагиле

25 мая 2022, 05:56
В Нижнем Тагиле автомобиль вылетел на обочину в результате ДТП на перекрестке Кувшинская-Школьный переулок.

Жители Нижнего Тагила прислали в редакцию TagilCity фотографии ДТП, которое произошло сегодня, 25 мая, примерно в 9.30 утра. На кадрах видно, что бордовый автомобиль «Лада» вылетел на обочину, вероятно, врезавшись в дерево. У автомобиля разбито лобовое стекло и капот.

Я ехала по улице примерно в половине десятого утра. Один автомобиль, белый, стоял. А бордовая «Лада» «нырнула» на обочину. Вся передняя часть машины разбита. Скорой и ГАИ пока не было. Видимо, только что они столкнулись,рассказала свидетельница ДТП.

Какое-то время движение по правой полосе на данном участке дороги не велось, поскольку там стоял аварийный знак. Все автомобили едут по левой полосе. Движение затруднено и по Школьному переулку.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Обочина
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