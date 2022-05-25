«Лада» улетела с дороги на ул. Кувшинской в Нижнем Тагиле

Posted 25 мая 2022, 05:56
Published 25 мая 2022, 05:56
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Жители Нижнего Тагила прислали в редакцию TagilCity фотографии ДТП, которое произошло сегодня, 25 мая, примерно в 9.30 утра. На кадрах видно, что бордовый автомобиль «Лада» вылетел на обочину, вероятно, врезавшись в дерево. У автомобиля разбито лобовое стекло и капот.
Я ехала по улице примерно в половине десятого утра. Один автомобиль, белый, стоял. А бордовая «Лада» «нырнула» на обочину. Вся передняя часть машины разбита. Скорой и ГАИ пока не было. Видимо, только что они столкнулись,рассказала свидетельница ДТП.
Какое-то время движение по правой полосе на данном участке дороги не велось, поскольку там стоял аварийный знак. Все автомобили едут по левой полосе. Движение затруднено и по Школьному переулку.