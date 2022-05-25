«Лада» улетела с дороги на ул. Кувшинской в Нижнем Тагиле

Я ехала по улице примерно в половине десятого утра. Один автомобиль, белый, стоял. А бордовая «Лада» «нырнула» на обочину. Вся передняя часть машины разбита. Скорой и ГАИ пока не было. Видимо, только что они столкнулись,рассказала свидетельница ДТП.