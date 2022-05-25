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Posted 25 мая 2022, 11:29

Published 25 мая 2022, 11:29

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

На разрушение колонок с водой в свердловских поселках жалуются местные жители

На разрушение колонок с водой в свердловских поселках жалуются местные жители

25 мая 2022, 11:29
Фото: 1MI.
О массовой пропаже и плохом состоянии колонок с питьевой водой рассказали жители поселков Тугулым, Верховино и Кармак Свердловской области.

Население поселков Тугулымского городского округа сталкивается с дефицитом воды, говорят их жители. Большинство колонок на их территории либо вовсе убраны, либо пришли в негодное состояние, отмечают они.

Вместо нормальных колонок там можно увидеть кучи ветхих досок с болтающимися прохудившимися шлангами и ржавыми кранами, говорят сельчане.

Население винит в проблеме местную администрацию. По словам сельчан, причиной отвратительного состояния жизненно необходимых им колонок и предпочтения их ремонту демонтажа является недостаточное финансирование властями нужд жилищно-коммунальной отрасли, сообщает URA.RU.

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#Общество#Новости УрФО#Вода#Жалоба#Село#Дефицит#Проблема#Разрушения
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