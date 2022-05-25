На разрушение колонок с водой в свердловских поселках жалуются местные жители

Posted 25 мая 2022, 11:29
Published 25 мая 2022, 11:29
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Население поселков Тугулымского городского округа сталкивается с дефицитом воды, говорят их жители. Большинство колонок на их территории либо вовсе убраны, либо пришли в негодное состояние, отмечают они.
Вместо нормальных колонок там можно увидеть кучи ветхих досок с болтающимися прохудившимися шлангами и ржавыми кранами, говорят сельчане.
Население винит в проблеме местную администрацию. По словам сельчан, причиной отвратительного состояния жизненно необходимых им колонок и предпочтения их ремонту демонтажа является недостаточное финансирование властями нужд жилищно-коммунальной отрасли, сообщает URA.RU.