Недостроенный дом снесут в Нижнем Тагиле на перекрестке Красноармейской-Серова

Posted 25 мая 2022, 07:50
Published 25 мая 2022, 07:50
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Мэрия Нижнего Тагила дала МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» поручение подготовить площадку к разрушению долгостроя и подобрать подрядную организацию, которая снесет его и вывезет строительный мусор.
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» собиралось возвести в городе 14-этажный дом. Работы стартовали в 2008-м, но вскоре были приостановлены из-за материальных и правовых трудностей компании-застройщика.
Стройка уже давно заморожена. На месте предполагавшегося будущего дома был возведен лишь фундамент. Теперь он будет срыт.