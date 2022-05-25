Обвиняемый в изнасиловании девочки свердловский врач-онколог вышел из СИЗО

По версии следствия, со школьницей они встретились у Южного вокзала в съёмной квартире. Позже девушка убежала из квартиры и попросила охранника вызвать полицию. Прибывший наряд ППСП задержал подозреваемых, а в квартире правоохранители обнаружили колготки девочки и белый порошок.