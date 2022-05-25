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Posted 25 мая 2022, 07:20

Published 25 мая 2022, 07:20

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Суд в Екатеринбурге эвакуирован из-за угрозы теракта

Суд в Екатеринбурге эвакуирован из-за угрозы теракта

25 мая 2022, 07:20
Фото: 1MI.
Людей эвакуировали из здания Арбитражного суда по Свердловской области из-за опасности взрыва.

На электронную почту суда поступило письмо о минировании. Все находившиеся в здании на улице Шарташская были оперативно выведены из него.

После эвакуации людей правоохранители осмотрели объект и не обнаружили никаких подозрительных предметов. Служащие суда уже возвращаются на свои рабочие места, рассказали представители пресс-службы судебного органа URA.RU.

В последнее время в Свердловской области едва ли не каждый день преступники направляют ложные предупреждения о минировании. Сотрудники правоохранительных органов оперативно реагируют на каждое такое сообщение.

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#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Эвакуация#Минирование
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