Суд в Екатеринбурге эвакуирован из-за угрозы теракта

Posted 25 мая 2022, 07:20
Published 25 мая 2022, 07:20
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
На электронную почту суда поступило письмо о минировании. Все находившиеся в здании на улице Шарташская были оперативно выведены из него.
После эвакуации людей правоохранители осмотрели объект и не обнаружили никаких подозрительных предметов. Служащие суда уже возвращаются на свои рабочие места, рассказали представители пресс-службы судебного органа URA.RU.
В последнее время в Свердловской области едва ли не каждый день преступники направляют ложные предупреждения о минировании. Сотрудники правоохранительных органов оперативно реагируют на каждое такое сообщение.