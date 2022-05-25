За пост в соцсетях на 85 тысяч оштрафован экс-мэр Екатеринбурга

Posted 25 мая 2022, 12:58
Published 25 мая 2022, 12:58
Modified 29 ноября 2024, 18:40
Updated 29 ноября 2024, 18:40
Ройзман* признан виновным в оскорблении представителя власти за грубые высказывания о руководителе российского внешнеполитического ведомства Сергее Лаврове, размещенные в персональных аккаунтах соцсетей.
Ранее оппозиционер несколько раз признавался виновным в дискредитации российской армии. Его адвокат пыталась обжаловать решения судов, но безуспешно. Сам Ройзман* никакой вины за собой не усматривает и за противоправные действия не раскаивается, передает «Интерфакс».
*Признан иностранным агентом на территории РФ.