За пост в соцсетях на 85 тысяч оштрафован экс-мэр Екатеринбурга

Ранее оппозиционер несколько раз признавался виновным в дискредитации российской армии. Его адвокат пыталась обжаловать решения судов, но безуспешно. Сам Ройзман* никакой вины за собой не усматривает и за противоправные действия не раскаивается, передает «Интерфакс».