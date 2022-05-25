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Posted 25 мая 2022, 12:58

Published 25 мая 2022, 12:58

Modified 29 ноября 2024, 18:40

Updated 29 ноября 2024, 18:40

За пост в соцсетях на 85 тысяч оштрафован экс-мэр Екатеринбурга

За пост в соцсетях на 85 тысяч оштрафован экс-мэр Екатеринбурга

25 мая 2022, 12:58
Фото: 1MI.
Бывший глава уральской столицы Евгений Ройзман* по решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга должен заплатить штраф в размере 85 тысяч рублей за оскорбление в интернете главы МИД России.

Ройзман* признан виновным в оскорблении представителя власти за грубые высказывания о руководителе российского внешнеполитического ведомства Сергее Лаврове, размещенные в персональных аккаунтах соцсетей.

Ранее оппозиционер несколько раз признавался виновным в дискредитации российской армии. Его адвокат пыталась обжаловать решения судов, но безуспешно. Сам Ройзман* никакой вины за собой не усматривает и за противоправные действия не раскаивается, передает «Интерфакс».

*Признан иностранным агентом на территории РФ.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Штраф#Евгений Ройзман*#Оскорбления#Оппозиция
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