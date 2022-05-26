Первые в этом году ЕГЭ написали выпускники Свердловской области

Новшеством 2022 года при сдаче ЕГЭ по литературе стало разрешение проверять себя, пользуясь орфографическим словарем. Кроме того, экзаменуемым даны задания по произведениям как отечественной, так и иностранной словесности. Также строже стали требования по минимальному объему сочинения: теперь он составляет 200 слов. Экзамен же по химии разросся до 34 заданий.