Первые в этом году ЕГЭ написали выпускники Свердловской области

Posted 26 мая 2022, 12:51
Published 26 мая 2022, 12:51
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
В четверг 26 мая в 148 специально оборудованных пунктах проведения экзаменов учащиеся сдавали первые предметы по выбору, химию и литературу. ЕГЭ по этим дисциплинам решились писать 3750 учеников. Большая часть из них писала химию.
Новшеством 2022 года при сдаче ЕГЭ по литературе стало разрешение проверять себя, пользуясь орфографическим словарем. Кроме того, экзаменуемым даны задания по произведениям как отечественной, так и иностранной словесности. Также строже стали требования по минимальному объему сочинения: теперь он составляет 200 слов. Экзамен же по химии разросся до 34 заданий.
Первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева присутствовала на экзамене в екатеринбургской гимназии № 5. Она отметила высокий уровень организации.
По словам Нины Журавлевой, готовиться к кампании ЕГЭ в области начали заранее. Благодаря этому, полностью укомплектован пул экспертов предметных комиссий и состоялись пробные тестирования, направленные на ознакомление всех участников процесса с его особенностями и недопущение недочетов.
На территории Свердловской области обустроено 187 пунктов проведения ЕГЭ, в основном в школах, но также в исправительных учреждениях, областной детской клинической больнице и на дому. В каждом ППЭ установлены средства видеорегистрации, принтеры и сканеры. Не наблюдается и нехватки необходимых расходных материалов.
Представители муниципальных образований и коммунальных служб сделали все возможное, чтобы избежать негативного воздействия плохих погодных условий на спокойное проведение ЕГЭ. Везде, где сдаются экзамены, предусмотрены генераторы, позволяющие при экстремальных ситуациях перейти на альтернативные источники снабжения ППЭ электричеством. А для поддержания безопасности на местах дежурят медики и правоохранители.
Результаты единых госэкзаменов по химии и литературе обнародуют не позже 10 июня. Для сдающих ЕГЭ, их родителей и законных представителей открыта горячая линия. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номерам 8 (343) 312-02-23, 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.