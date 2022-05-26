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Posted 26 мая 2022, 09:26

Published 26 мая 2022, 09:26

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Суров: «Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке»

26 мая 2022, 09:26
Детские лагеря Нижнего Тагила готовы обеспечить питанием 4,5 тысячи отдыхающих детей.

С докладом о готовности детских лагерей принять детей этим летом выступил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Он рассказал, что все лагеря обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также в них решен вопрос обеспечения питания отдыхающих.

Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке. Сейчас ведется работа по оформлению санитарно-гигиенических паспортов. Прошлые паспорта у нас заканчиваются где-то в середине июня. И я думаю, что к этому времени мы уже получим новые,сказал Валерий Суров.

Также спикер добавил, что все муниципальные загородные оздоровительные лагеря закреплены за образовательными учреждениями. Поэтому состав педагогов и программа занятости детей уже сформирована.

А еще он сообщил, что во всех лагерях установлены камеры видеонаблюдения. Договоры с частными охранными предприятиями уже заключены.

Напомним, что приемка лагерей Нижнего Тагила началась уже сегодня, 26 мая. Они в этом году смогут принять около 4,5 тысячи отдыхающих. Еще 5,4 тысячи детей примут городские учреждения на летние каникулы.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Отдых#Здоровье#Лето#Загородные оздоровительные лагеря
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