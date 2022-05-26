Три свердловчанки прошли во второй тур при поступлении в ГИТИС

Жителям Свердловской области, которые не смогли пройти онлайн-прослушивание, но хотят учиться в ГИТИСе, есть еще один шанс попасть во второй тур. Для этого после просмотра записей мастер-классов, необходимо снять на видео стихотворение, отрывок из прозы, баню или песню. Запись должна быть загружена на сайт pokolenie.mts.ru до 31 мая 2022 года. Педагоги просмотрят все материалы, самым талантливым ребятам предложат продолжить дальнейшее участие.