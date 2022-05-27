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Posted 27 мая 2022, 11:17

Published 27 мая 2022, 11:17

Modified 29 ноября, 18:30

Updated 29 ноября, 18:30

Бюджет Нижнего Тагила увеличен до 20,2 миллиарда

27 мая 2022, 11:17
Бюджет Нижнего Тагила на 2022 год увеличен до 20,2 миллиарда рублей: на 580 миллионов в доходной части и на 895 миллионов в расходной.

Корректировки в бюджет города были внесены на 66-м заседании Гордумы Нижнего Тагила. Об изменениях рассказал замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Возможность увеличения бюджета связана с увеличением неналоговых доходов, платежами за пользование природными ресурсами, доходами от продажи материальных и нематериальных активов и за счет средств бюджетных комитетов.

При этом в связи со складывающейся экономической ситуацией на 83 миллиона снижены поступления в бюджет от налоговых доходов. Также в предложенной корректировке дефицит бюджета был увеличен на 315 миллионов рублей.

Таким образом, увеличение доходов на 580 миллионов рублей и дефицита бюджета на 315 миллионов позволяет нам увеличить расходы на 895 миллионов рублей, рассказал Алексей Бурдилов.

Основная часть средств пойдет в управление горхозяйством Нижнего Тагила, управление образования, а также предстоящую избирательную кампанию.

Также на заседании гордумы были внесены изменения в параметры 2023 и 2024 годов в части увеличения доходов бюджета.

На 2023 год предложено установить бюджет по доходам и расходам в сумме 15,1 миллиарда рублей. На 2024 год — 14,7 миллиарда. Дефицит бюджета не предусмотрен, пояснил Алексей Бурдилов.

Напомним, изначально в доходы бюджета Нижнего Тагила на 2022 год было заложено 19 миллиардов рублей, а в расходы — 19,3 миллиарда. Утвержденный дефицит увеличился с 315 миллионов до 641.

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