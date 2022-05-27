tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2022, 13:47

Published 27 мая 2022, 13:47

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Екатеринбургского УМВД вышел из СИЗО

Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Екатеринбургского УМВД вышел из СИЗО

27 мая 2022, 13:47
Фото: 1MI.
Из СИЗО под домашний арест отправлен один из бывших руководителей екатеринбургского УМВД.

Бывший врио начальника отдела екатеринбургского УМВД Александр Темников из СИЗО отправлен под домашний арест, сообщает URA.RU.

Темников замещал должность руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков. По версии следствия, он вместе с подчинёнными брал деньги от наркоторговцев за возможность не возбуждать против них уголовные дела.

Как сообщает издание, смягчение меры пресечения связано с тем, что Темников активно сотрудничает со следствием. В частности, он дал показания против своих коллег.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Криминал#Взятка#СИЗО#Экс-начальник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика