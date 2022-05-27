Экс-полицейского из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании

Posted 27 мая 2022, 13:16
Published 27 мая 2022, 13:16
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
В деле о получении взятки бывшими сотрудниками полиции появились новые детали, сообщает СК Екатеринбурга. Один из фигурантов может быть причастен к изнасилованию женщины – уверены следователи.
Потерпевшая в деле – жительница Верх-Исетского района.
По факту случившегося возбуждено ещё одно головное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
В начале прошлого года теперь уже бывшие наркополицейские были задержаны за взятку почти в 1,5 миллиона рублей. Эту сумму наркокурьер заплатил стражам порядка, чтобы избежать уголовной ответственности.