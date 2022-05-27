Правозащитница Татьяна Мерзлякова посетила колонию и приняла граждан в Нижнем Тагиле

После посещения колоний общественница впервые за долгое время устроила очный прием для горожан. Ранее почти все встречи проходили дистанционно через сеть из-за рисков пандемийного времени. По словам Мерзляковой, жители говорили ей о проблемах с земельной собственностью и тяжелых жизненных ситуациях, но вовсе не жаловались на полицию.