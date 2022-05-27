tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2022, 05:33

Published 27 мая 2022, 05:33

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Правозащитница Татьяна Мерзлякова посетила колонию и приняла граждан в Нижнем Тагиле

27 мая 2022, 05:33
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова совершила рабочую поездку в Нижний Тагил. В ее ходе она посетила колонии, побеседовала с людьми и высказала мнение о возможном появлении общенациональной детской организации.

Татьяна Мерзлякова побывала в Нижнем Тагиле 26 мая. Сначала она осмотрела женскую колонию № 6 и колонию № 13 для бывших сотрудников силовых органов «Красная утка», узнала у отбывающих наказание об условиях заключения. У омбудсмена возникли нарекания к качеству оказания медпомощи в исправительных учреждениях.

После посещения колоний общественница впервые за долгое время устроила очный прием для горожан. Ранее почти все встречи проходили дистанционно через сеть из-за рисков пандемийного времени. По словам Мерзляковой, жители говорили ей о проблемах с земельной собственностью и тяжелых жизненных ситуациях, но вовсе не жаловались на полицию.

Кроме того, Татьяна Мерзлякова встретилась с мэром Нижнего Тагила. По итогам встречи правозащитница объявила, что в ближайшее время в городе будут предоставлены квартиры обманутым участникам долевого строительства.

Во время визита омбудсмен прокомментировала инициативу создания всероссийского детского общества. По ее словам, сейчас правильно вспоминают опыт пионерской организации, а создание нового объединения позволило бы занять детей и подростков и снизить уровень жестокости в их среде.

«Детей надо чем-то занимать. Пока нет такой мощной детской организации, я бы хотела, чтобы работали все службы примирения. Пока всего этого не будет – будет сложно», заявила Татьяна Мерзлякова TagilCity.ru.

Недавно несовершеннолетние совершили в Нижнем Тагиле несколько противоправных деяний. В частности, подростки избивали ровесников и нападали на высказавшего недовольство их поведением мужчину.

Материалы по теме
Свердловский омбудсмен рассказала о мечтах раненых в Украине российских солдат
#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Дети#Насилие#Подростки#Колония#Омбудсмен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика