Сроки строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле назвал Пинаев

Posted 27 мая 2022, 08:52
Published 27 мая 2022, 08:52
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
Проект значимого для города объекта планируется разработать в 2023 году, а до 2025 года завершить постройку, сказал нижнетагильский градоначальник 26 мая в эфире канала «Тагил-ТВ».
Четверть века назад стартовало возведение детской больницы у Муринских прудов. Но вскоре та стройплощадка была законсервирована ввиду нехватки средств в бюджете.
Затем новую стройку надеялись начать к 300-летию города, уже за госпиталем на улице Тетюхина. Однако вновь не удалось изыскать средства.
Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным с помощью видеосвязи 20 мая провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор обратился к президенту с просьбой поспособствовать строительству медучреждения в Нижнем Тагиле.
А уже через шесть дней после данного разговора Владислав Пинаев анонсировал знаковое для города событие. Возможным это стало, так как Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ помочь со строительством детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.