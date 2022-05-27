Сроки строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле назвал Пинаев

А уже через шесть дней после данного разговора Владислав Пинаев анонсировал знаковое для города событие. Возможным это стало, так как Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ помочь со строительством детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.