Свердловские главврачи задекларировали доходы на миллионы рублей

Олег Аверьянов руководит областной детской клинической больницей. У медика есть два земельных участка, доли в квартире, загородный дом и гараж. Его коллега - руководитель больницы скорой помощи в Нижнем Тагиле Елена Ионга заработала за год почти 9,5 миллионов. В собственности у нее также есть участки земли, доли в квартирах и иномарка.