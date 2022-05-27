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Posted 27 мая 2022, 11:56

Published 27 мая 2022, 11:56

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Таличанин заколол ножом знакомого из ревности

Таличанин заколол ножом знакомого из ревности

27 мая 2022, 11:56
Фото: 1MI.
Житель города Талица Свердловской области убил товарища из ревности.

Обвиняемый употреблял алкогольные напитки в компании сожительницы и товарища. Во время посиделок разгорелась ссора между мужчинами. Конфликт перерос в поножовщину, сообщают в следственных органах.

Подсудимый схватил нож и несколькими ударами убил антагониста. Женщина, оказавшаяся свидетелем преступления, вызвала полицию, рассказал помощник руководителя управления по СМИ СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков URA.RU.

В конце 2021 года убийца попал в СИЗО на 15 суток. Не желая оставлять девушку одну он сам попросил друга пожить в их доме в его отсутствии. Однако алкоголь пробудил в мужчине ревность по этому поводу, что и привело к убийству, прокомментировал трагедию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Уголовное дело в отношении таличанина направлено в суд.

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