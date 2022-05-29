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Posted 29 мая 2022, 14:49

Published 29 мая 2022, 14:49

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Разлагающиеся коровьи головы нашли свердловские дачники

Разлагающиеся коровьи головы нашли свердловские дачники

29 мая 2022, 14:49
Фото: 1MI.
Отрезанные головы коров найдены дачниками в садовом хозяйстве «Строитель», находящемся возле Каменска-Уральского.

Проживающие в дачном поселке люди заметили возле трассы Екатеринбург-Курган подозрительно выглядящие темные пакеты. Оказалось, что в них лежат отсеченные коровьи головы. Судя по уровню сохранности, к моменту обнаружения пакеты с подобными содержимым пробыли у дороги ни один день, полагают дачники.

Неподалеку от несанкционированного скотомогильника установлена дорожная видеокамера для фиксации нарушений. Со слов местной жительницы, камера регулярно проверяется. Так что странно, что работник, занимающийся ее обслуживанием, не обратил внимание на дурно пахнущий мусор, приводит ее слова E1.

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#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Труп#Находка#Мусор#Корова#Скот
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