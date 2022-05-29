Труп электрика повис на проводах в Волчанске

Posted 29 мая 2022, 13:12
Published 29 мая 2022, 13:12
Modified 29 ноября 2024, 18:40
Updated 29 ноября 2024, 18:40
Рабочего ударило мощным электрическим разрядом. К тому моменту он присоединил новые провода к имеющимся на всех запланированных к работе столбах, оставался всего один. И вот на этом последнем столбе он и погиб от поражения током и повис, опутанный проводами.
Свидетелями трагедии стали жители расположенного неподалеку дачного поселка. Заметив болтающегося на столбе мужчину, они вызвали спасательные службы. Однако было уже поздно, по-видимому, смерть наступила моментально, сообщает E1.
Подобные инциденты регулярно происходят в Свердловской области. В прошлом году электрик погиб на предприятии «Ураласбест». А еще годом ранее работник этой профессии стал жертвой аварии на УВЗ в Нижнем Тагиле.