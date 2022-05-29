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Posted 29 мая 2022, 13:44

Published 29 мая 2022, 13:44

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Царские благотворительные традиции поддерживает епархия в Алапаевске

Царские благотворительные традиции поддерживает епархия в Алапаевске

29 мая 2022, 13:44
Фото: 1MI.
Благотворительный фестиваль «Белый цветок» проведут в Алапаевске Свердловской области 17-18 июля в дни памяти царственных страстотерпцев.

Фестиваль является общим проектом администрации Алапаевска, Каменской епархии и ряда православных благотворительных организаций. В этом году он состоится второй год подряд.

Фестиваль развивает традиции императорской фамилии, так как до революции подобные мероприятия устраивались по всей стране при поддержке Романовых. Гости современного фестиваля смогут поучиться народным ремеслам и узнать больше о дореволюционной истории.

В дни проведения будут продаваться изготовленные заранее поделки в виде белых цветов. Заработанные деньги направят на помощь многодетным семьям и семьям с низким уровнем доходов, сообщает отдел по церковной благотворительности и социальному служению Артемовского благочиния.

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#Общество#Новости УрФО#Алапаевск#Фестиваль#Церковь#Благотворительность#Царская семья
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