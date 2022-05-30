Препарат фармкомпании "Промомед" улучшает состояние легких у 9 из 10 пациентов

Доказано, что препарат, который разработала фармкомпания “Промомед”, не только может подавлять вирус более чем у 90 процентов больных, но они еще и быстрее идут на поправку. Если начать своевременное лечение фавипиравиром (“Арепливир”), вероятность выздороветь ощутимо выше. Временные методические рекомендации Минздрава РФ, в которых говорится о профилактике, диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции (15-я версия), свидетельствуют о том, что раннюю и эффективную этиотропную терапию фавипиравиром уже при амбулаторном лечении нужно считать приоритетной, что способствует предотвращению тяжелых форм заболевания.