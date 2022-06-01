Буцаев рассказал о плановой замене 4700 мусоровозов

В минувшем году РЭО и Минприроды РФ выступили с предложением о расширении мер поддержки для тех, кто работает в области обращения с ТКО. Это касается льготного лизинга, в который можно было бы взять необходимое оборудование и технику. Сейчас в стадии рассмотрения находится законопроект о полномочиях РЭО. Если его примут, у РЭО возникнет право на компенсацию части доходов, которые недополучили лизинговые организации. Речь о 25 процентах стоимости предмета лизинга. И РЭО сможет заняться предоставлением акционерных займов и займов инвесторам.