Буцаев рассказал о плановой замене 4700 мусоровозов

Posted 1 июня 2022, 09:55
Published 1 июня 2022, 09:55
Modified 18 сентября 2022, 15:14
Updated 18 сентября 2022, 15:14
Как сообщает tass.ru, всего в России работа с отходами идет с применением 22 773 единиц различных видов транспорта, среди которых 15 451 мусоровоз. Согласно плану, 4 703 из них нужно обновить.
«Мы посчитали, что стоимость обновления составит 44,6 миллиарда рублей», - поясняет Денис Буцаев. Эта цифра возникла в связи с тем, что в среднем мусоровоз, созданный на базе "КамАЗа", стоит 9,5 миллиона рублей.
Сейчас на территории России работает 176 региональных операторов. Это предусматривает Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.
Услугами транспортных операторов пользуются 137 из них, остальные занимаются вывозом отходов своими силами.
По информации заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК "РЭО" Евгения Карелова, 785 операторов, которые занимаются транспортированием отходов, задействуют в своей работе 21 297 машин, из них 14 645 - мусоровозы. 4128 таких машин необходимо обновить. Что касается регоператоров, там эти цифры соответственно 1476, 806, 575.
В минувшем году РЭО и Минприроды РФ выступили с предложением о расширении мер поддержки для тех, кто работает в области обращения с ТКО. Это касается льготного лизинга, в который можно было бы взять необходимое оборудование и технику. Сейчас в стадии рассмотрения находится законопроект о полномочиях РЭО. Если его примут, у РЭО возникнет право на компенсацию части доходов, которые недополучили лизинговые организации. Речь о 25 процентах стоимости предмета лизинга. И РЭО сможет заняться предоставлением акционерных займов и займов инвесторам.