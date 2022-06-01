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Posted 1 июня 2022, 04:58

Published 1 июня 2022, 04:58

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Число банкротств физических лиц растет в Свердловской области

Число банкротств физических лиц растет в Свердловской области

1 июня 2022, 04:58
Фото: 1MI.
Свердловские суды за первые пять месяцев года приняли 4,8 тысячи заявлений на банкротство.

Согласно данным Арбитражного суда, абсолютное большинство заявлений подано физическими лицами, 4,5 тысячи. В прошлом году за этот же временной диапазон было подано на полторы тысячи заявлений меньше.

Вместе число заявлений на банкротство юридических лиц даже сократилось в сравнении с прошлым годом. Связано это с объявлением Правительством России временной приостановки права кредиторов требовать признать организации банкротами.

Большинство задолженностей, становящихся причиной нынешних банкротств, не погашены на протяжении, трех-пяти лет, так что неправильно связывать тенденцию исключительно с последствиями пандемии и последними событиями, рассказал зампред Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков на пресс-конференции в Екатеринбурге 31 мая.

#Экономика#Новости УрФО#Кредиты#Арбитражный суд#Банкротство#Долги#Юридические лица#Физические лица
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