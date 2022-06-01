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Posted 1 июня 2022, 07:00

Published 1 июня 2022, 07:00

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Екатеринбургские парки стали лидерами в российском голосовании за благоустройство

1 июня 2022, 07:00
Сюжет
Касается каждого
Преображенский парк и «Уралмаш», находящиеся в Екатеринбурге, вошли в число лидеров по голосам за благоустройство в 2023 году.

Екатеринбургские парки оказались в рейтинге по количеству набранных голосов за благоустройство общественных пространств. Парки города оказались в числе лидеров. Это два городских парка, сообщает департамент информационной политики.

Всего в голосовании за благоустройство пространств поучаствовало свыше 708 тысяч жителей Свердловской области. Лидеры - Преображенский парк и «Уралмаш». За первый проголосовало 123 тысяч екатеринбуржцев, второй – 94 тысячи местных жителей.

Благоустраивать территории-победители будут в следующем году.

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#Общество#Новости УрФО#Касается каждого#Благоустройство#Рейтинг#Парки#Парки и скверы
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