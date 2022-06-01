Екатеринбургские парки стали лидерами в российском голосовании за благоустройство

Всего в голосовании за благоустройство пространств поучаствовало свыше 708 тысяч жителей Свердловской области. Лидеры - Преображенский парк и «Уралмаш». За первый проголосовало 123 тысяч екатеринбуржцев, второй – 94 тысячи местных жителей.