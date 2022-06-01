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Posted 1 июня 2022, 12:00

Published 1 июня 2022, 12:00

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Экс-замдиректора школы Асбеста получила 3 млн рублей зарплат фиктивных работников

1 июня 2022, 12:00
Помощница директора учреждения из Асбеста, фиктивно устраивавшей своих знакомых на работу, оказалась ее подсобницей.

Экс-замдиректора школы Асбеста устраивала на работу своих знакомых и получала их зарплаты. Теперь суд признал ее виновной в пособничестве, мошенничестве и растрате, сообщает СКР по Свердловской области.

Известно, что ранее директор учреждения в 2012-2019 годах своими действиями причинила ущерб своей организации на сумму более 3 миллионов рублей. За этов прошлом году женщину посадили в тюрьму.

Затем следствие нашло мошенничество и в действиях ее 41-летней заместительницы. Она занималась пособничеством директора в совершении преступлений.

К примеру, она вела, заполняла и подписывала табели учета использования рабочего времени и табели учета использования рабочего времени фейковых рабочих. Также она давала директору пользоваться своими открытыми счетами в банке для получения зарплат.

Для женщины избрали наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

#Происшествия#Деньги#Асбест#Мошенничество#Преступление
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