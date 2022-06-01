Свердловских врачей и учителей внесут в список льготников на газификацию домов

Такие меры, безусловно, поддержат бюджетников в сельской местности. У нас в стране действует хорошая программа «Земский доктор», которая привлекает новые кадры в малые населенные пункты. А проведение газа по льготной программе может стать приятным бонусом для молодых специалистов и улучшит условия жизни для «коренных» работников сел,поделился мнением с TagilCity.ru член комиссии ОПРФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Игорь Костюков.