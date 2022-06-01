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Posted 1 июня 2022, 11:54

Published 1 июня 2022, 11:54

Modified 29 ноября, 18:35

Updated 29 ноября, 18:35

Свердловских врачей и учителей внесут в список льготников на газификацию домов

Свердловских врачей и учителей внесут в список льготников на газификацию домов

1 июня 2022, 11:54
Фото: 1MI.
С инициативой внести врачей и учителей в список льготников на газификацию жилья выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Предложение включить в список льготников на газификацию жилья работников медицины и образования в сельской местности глава региона направил на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Свердловской области. Инициатива будет рассмотрена на заседании, которое пройдет 7 июня. В случае ее принятия в льготный список войдут почти три тысячи человек.

Такие меры, безусловно, поддержат бюджетников в сельской местности. У нас в стране действует хорошая программа «Земский доктор», которая привлекает новые кадры в малые населенные пункты. А проведение газа по льготной программе может стать приятным бонусом для молодых специалистов и улучшит условия жизни для «коренных» работников сел,поделился мнением с TagilCity.ru член комиссии ОПРФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Игорь Костюков.

На сегодняшний день по президентской программе социальной газификации в Свердловской области к газу подключено уже 1,7 тысячи домов. Еще к четырем тысячам подведены газопроводы. Общее количество заявок на участие в программе составляет 35 тысяч, по 15 тысячам из которых уже заключены договоры.

К концу 2024 года по программе догазификации планируется подключить около 39 тысяч домов, а к 2030 году доступ к газу будут иметь 90% домов в сельской местности.

В Свердловской области мы стараемся сделать подключение к газу максимально доступным для людей. Ещё в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан,сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, согласно программе социальной газификации, при наличии в населенном пункте газопровода до границы домовладения газ проводят бесплатно. За оборудование внутри участка хозяин должен платить сам.

#Общество#Новости УрФО#Эксклюзив#Свердловская область#Учителя#Врачи#Евгений Куйвашев#Льготы#Газификация
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