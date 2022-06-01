Ухудшилось состояние избитого мигрантами жителя Екатеринбурга

На мужчину напали в ночь на 29 мая в жилом районе Химмаш. Мигранты наносили побои екатеринбуржцы до тех пор, пока их не сумели припугнуть и прогнать очевидцы избиения. Они вызвали «скорую». Медбригада реанимировала пострадавшего и отвезла в больницу. Теперь врачи сражаются за его жизнь.