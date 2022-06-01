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Posted 1 июня 2022, 11:27

Published 1 июня 2022, 11:27

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Ухудшилось состояние избитого мигрантами жителя Екатеринбурга

Ухудшилось состояние избитого мигрантами жителя Екатеринбурга

1 июня 2022, 11:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Оказался в коме 47-летний житель уральской столицы Алексей Казанцев, подвергшийся нападению группы приезжих из Азии.

На мужчину напали в ночь на 29 мая в жилом районе Химмаш. Мигранты наносили побои екатеринбуржцы до тех пор, пока их не сумели припугнуть и прогнать очевидцы избиения. Они вызвали «скорую». Медбригада реанимировала пострадавшего и отвезла в больницу. Теперь врачи сражаются за его жизнь.

По словам супруги, состояние Алексея удручающее. Его легкие искусственно вентилируются, произошла гибель мозга. Шансов на спасение мало. Она отмечает, что ее муж - примерный супруг и квалифицированный рабочий. По одной из версий, он попал под удар, когда вступился за оскорбляемую толпой женщину, сообщает E1 со ссылкой на жену пострадавшего.

#Происшествия#Новости УрФО#Насилие#Мигранты#Кома#Побои#Екатеринбург
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