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Posted 1 июня 2022, 16:39

Published 1 июня 2022, 16:39

Modified 18 сентября 2022, 15:14

Updated 18 сентября 2022, 15:14

За помощь в поимке грабителя уральская школьница получила награду от главы МВД

За помощь в поимке грабителя уральская школьница получила награду от главы МВД

1 июня 2022, 16:39
Фото: 1MI.
Магнитогорская школьница Кристина Волик получила из рук министра внутренних дел России награду за помощь в поимке преступника.

Тринадцатилетняя девочка из Челябинской области оказалась очевидцем кражи в марте минувшего года. Преступник схватил с вешалки и стал уносить женскую шубу в одном из лечебных учреждений Магнитогорска.

Кристина быстро сориентировалась и побежала за вором. Увидев преследование, тот кинул вещь и попытался «унести ноги». Тем не менее, спрятаться от правосудия у него не получилось. Подробный фоторобот, составленный по описанию девочки, позволил выследить его и привлечь к ответственности.

За достойный поступок школьницу наградил глава российского МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, награды ей вручили и местные правоохранители, рассказали «Российской газете» в ГУ МВД по Челябинской области.

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