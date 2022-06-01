За помощь в поимке грабителя уральская школьница получила награду от главы МВД

Posted 1 июня 2022, 16:39
Published 1 июня 2022, 16:39
Modified 18 сентября 2022, 15:14
Updated 18 сентября 2022, 15:14
Тринадцатилетняя девочка из Челябинской области оказалась очевидцем кражи в марте минувшего года. Преступник схватил с вешалки и стал уносить женскую шубу в одном из лечебных учреждений Магнитогорска.
Кристина быстро сориентировалась и побежала за вором. Увидев преследование, тот кинул вещь и попытался «унести ноги». Тем не менее, спрятаться от правосудия у него не получилось. Подробный фоторобот, составленный по описанию девочки, позволил выследить его и привлечь к ответственности.
За достойный поступок школьницу наградил глава российского МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, награды ей вручили и местные правоохранители, рассказали «Российской газете» в ГУ МВД по Челябинской области.